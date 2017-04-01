Итоги 03.01: Сюрприз от НБУ и нефтяной скачок

Климкин свозил нового главу ОБСЕ на Донбасс

Глава МИД Украины Павел Климкин и новый председатель ОБСЕ, глава МИД Австрии Себастьян Курц побывали на Донбассе, где посетили контрольно-пропускной пункт въезда-выезда Пищевик.

Климкина и Курца сопровождали представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в том числе и ее руководитель Эртугрул Апакан.

НБУ втрое снизил для физлиц предельную сумму расчетов наличными

Национальный банк Украины с 4 января снизит предельную сумму расчетов наличными с участием физических лиц со 150 тысяч до 50 тысяч гривен. В то же время безналичные расчеты могут осуществляться без каких-либо ограничений, и банки обязаны обеспечить безналичные перечисления по требованию клиентов в полном объеме.

Филарет благословил бойцов Торнадо, обвиняемых в изнасилованиях и убийствах

Патриарх УПЦ КП Филарет благословил бойцов спецроты Торнадо, которые находятся под следствием за тяжкие преступления в АТО – изнасиливания, убийства и грабежи.

Просьбу помолиться за "торнадовцев" высказал мужчина в камуфляже на открытии храма в Белой Церкви, где присутствовал Филарет.

"Будем молиться, чтобы господь всемогущий вызволил их ... Они сидят так же за Украину, как Петр Калнышевский (атаман Запорожской Сечи, арестованный Москвой – ред.)", – ответил просителю предстоятель УПЦ КП.

Экс-регионалу Ефремову вручили обвинительный акт

Бывшему главе фракции Партии регионов в Верховной Раде Александру Ефремову и его адвокатам вручили обвинительный акт по делу, где ему инкриминируется посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и ряд других преступлений. Таким образом, теперь дело Ефремова может быть передано в суд.

Экс-президент Румынии лишили гражданства Молдовы

Президент Молдовы Игорь Додон подписал указ о лишении молдавского гражданства экс-президента Румынии Траяна Бэсеску.

"Указ о лишении гражданства Молдовы господина Траяна Бэсеску был подписан на основании информации, представленной МВД, Службой информации и безопасности, Министерством информационных технологий", – говорится в сообщении пресс-службы молдавского президента.

Дело о выстреле Пашинского передали прокуратуре

Киевская областная прокуратура возьмется за расследование инцидента, произошедшего при участии народного депутата Украины Сергея Пашинского. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

Следователи прокуратуры проведут повторные допросы всех участников и свидетелей происшествия, следственный эксперимент и все необходимые экспертизы.

Тем временем в прокуратуре сообщили, что Пашинский во время инцидента со стрельбой под Киевом применил пистолет Глок-19 с патронами 9 мм. Оружие изъято.

МИД Украины выразил возмущение из-за заявления Марин Ле Пен по Крыму

Министерство иностранных дел Украины выразило возмущение высказыванием кандидата на пост президента Франции Марин Ле Пен относительно территориальной целостности Украины.

"В этой связи напоминаем, что подобные заявления, а также действия в нарушение украинского законодательства, обязательно будут иметь последствия, как это уже было в случае отдельных французских политиков, которым запрещен въезд в Украину", – сказано в комментарии МИД.

Марин Ле Пен считает российскую оккупацию Крыма законной. Она заявила, что не видит оснований для того, чтобы ставить под сомнение результаты так называемого "референдума" в Крыму.

Цены на нефть резко взлетели вверх

Цены на нефть в ходе торгов 3 января достигли максимальных отметок с июля 2015 года. Так, котировки фьючерсов на нефть марки Brent поднялись до 58,37 долларов за баррель, WTI подорожала до 55,24 долларов за баррель.

Участники рынка с оптимизмом встречают новый год в ожидании сокращения добычи крупнейшими странами-производителями мира, входящими и не входящими в ОПЕК.

Источник: korrespondent.net