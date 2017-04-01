Крупный провайдер отключит канал Интер

Провайдер кабельного телевидения Ланет с 11 января прекратит трансляцию телеканалов Интер, НТН, К1, К2, Мега, Пиксель, Zoom, Enter- фильм, Интер +. Об этом на своей странице в Facebook написал директор Ланет Марьян Ивасюк.

По его словам, Ланет достиг в переговорах с медиагруппами компромисса по всем критическим вопросам (синхронное подписание договоров, пакетное размещение каналов в социальном пакете, размещение каналов на первых кнопках и т.д.).

"Тем не менее, следуя реформаторскому духу изменений в Закон "О телевидении и радиовещании" (относительно уточнения условий Распространения программ телерадиоорганизаций в составе универсальной программной услуги), направленных на либерализацию экономических отношений участников рынка кабельного телевидения, мы решили поддержать конкуренцию между медиа группами и обеспечить дополнительные возможности для независимых телеканалов", — отметил Ивасюк.

Поэтому, стимулируя медиагруппы к конкуренции, в 2017 году в кабельной сети "Ланет" будут ретранслироваться каналы только трех из четырех медиагрупп.

Заметим, что такое решение компания приняла, основываясь на текущих рейтингах телесмотрения, согласно которым каналы Inter Media Group смотрят меньше.

"По просьбе дистрибьютора группы Inter Media Group, на время праздников (до 10 января) их телеканалы продолжат ретранслироваться в нашей сети", - добавил директор провайдера.

Напомним, ранее сообщалось, что телеканал Интер попросил защиты у Порошенко.

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Источник: korrespondent.net