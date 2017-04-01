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04. 01. 2017

Сутки в АТО: ранены двое военных

 
За сутки 3 января зафиксировано 39 обстрелов позиций украинских военных на Донбассе, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.
 
"Двое наших военнослужащих получили ранения", - говорится в сообщении.
 
На мариупольском направлении из минометов противник обстреливал Широкино. Из вооружения БМП и гранатометов неоднократно вел огонь по Широкино, Павлополю, Марьинке и Водяному. По Широкино и Талаковке также огонь вели снайперы.
 
Из гранатометов и стрелкового боевики в течение дня неоднократно обстреливали Новозвановку, что на луганском направлении.
 
На донецком направлении - из 82-мм минометов - Луганское, а из гранатометов и стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования вели огонь по украинским позициям в районе Майорска, Зайцево, Луганского, Авдеевки и Песков.
 
 
В Днепре умер раненый боец АТО
 

Источник: korrespondent.net

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