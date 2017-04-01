В аэропорту Калининграда самолет сел на брюхо

В Калининграде (Россия ) пассажирский авиалайнер при посадке в аэропорту "Храброво" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и упал на брюхо.

Инцидент произошел вечером 3 января. Airbus A321, который принадлежит компании Аэрофлот, со 167 пассажирами на борту летел в Калининград из московского аэропорта Домодедово.

После неудачного приземления людей эвакуировали, сам авиалайнер был отбуксирован. Три пассажира авиалайнера обратились за помощью к врачам.

Следователи, осматривавшие место происшествия, обнаружили повреждение шасси на авиалайнере.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате неудачной посадки самолета в австралийском городе Вудсток пострадали два человека.

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Источник: korrespondent.net