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04. 01. 2017

В аэропорту Калининграда самолет сел на брюхо

В Калининграде (Россия ) пассажирский авиалайнер при посадке в аэропорту "Храброво" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и упал на брюхо.
 
Инцидент произошел вечером 3 января. Airbus A321, который принадлежит компании Аэрофлот, со 167 пассажирами на борту летел в Калининград из московского аэропорта Домодедово.
 
После неудачного приземления людей эвакуировали, сам авиалайнер был отбуксирован. Три пассажира авиалайнера обратились за помощью к врачам.
 
Следователи, осматривавшие место происшествия, обнаружили повреждение шасси на авиалайнере.
 
 
Напомним, ранее сообщалось, что в результате неудачной посадки самолета в австралийском городе Вудсток пострадали два человека.
 
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Источник: korrespondent.net

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