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04. 01. 2017

Взрыв в Сумах: двое раненых в больнице

 
В результате взрыва в многоквартирном жилом доме в Сумах в больницу попали двое из десяти пострадавших. Об этом в Facebook сообщил председатель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) Николай Чечеткин.
 
По его данным, ЧП произошло в 20:41 вторника, 3 января, в десятиэтажном жилом доме по ул. Металлургов, 24.
 
"В квартире на седьмом этаже произошел взрыв без последующего горения (предварительно бытового газа). В результате взрыва разрушено перекрытие между шестым и седьмым этажом, а также седьмым и восьмым этажами в пределах одной комнаты (около 20 кв.м.), разрушены межкомнатные перегородки и стены в двух квартирах, повреждены окна с пятого по восьмой этаж. В общем, повреждения различного характера получили пять квартир", - написал он.
 
"Погиб один человек - женщина, два человека спасены из-под завалов. За медицинской помощью обратилось 10 человек (трое детей, семеро взрослых), из которых восемь после оказания первой медицинской помощи от госпитализации отказались. В лечебные учреждения госпитализированы два человека", - добавил Чечеткин.
 
 
Напомним, ранее появились подробности и видео взрыва в Сумах.

Источник: korrespondent.net

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