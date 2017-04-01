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04. 01. 2017

В Минобороны назвали число войск РФ на Донбассе

 
На Донбассе находится около 40 тыс членов незаконных вооруженных формирований, среди которы - пять тысяч военных регулярной армии РФ. Об этом заявил министр обороны Степан Полторак в интервью 5 каналу.
 
"Только в этом году (в 2016-м) больше 16 тысяч раз они нарушили режим тишины. Они сосредоточили там огромное количество вооружения и техники: около 600 танков, 1300 боевых машин, 760 артиллерийских машин, 300 систем залпового огня", - сообщил Полторак.  
 
 
Напомним, ранее сообщалось, что Украина перейдет на контрактную армию к 2020 году.
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Источник: korrespondent.net

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