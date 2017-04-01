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04. 01. 2017

В Турции задержали подозреваемых в организации теракта

 
Возможных организаторов теракта в новогоднюю ночь в стамбульском клубе "Рейна" задержали полицейские. Об этом сообщает AP. 
 
По предварительной версии, подозреваемые имеют отношение к ИГИЛ. Ранее стало известно, что преступная группировка взяла на себя ответственность за теракт.
 
Задержания произошли в Измире. Остальные подробности спецоперации пока неизвестны.
 
Напомним, ранее сообщалось о восьми задержанных и позже - о 12 задержанных подозреваемых в организации теракта.

Источник: korrespondent.net

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