Мальчик спас брата-близнеца из-под комода

Мальчик помог своему брату выбраться из-под комода, который упал в комнате. Это произошло в американском штате Юта 30 декабря, его записала камера наблюдения в доме.

Кайли и Рики - родители Боуд и Брока - решили распространить это видео, чтобы показать другим, как важно прикручивать мебель винтами.

"Я немного не решался опубликовать это. Но я чувствую это не только осведомит, но это также невероятно", - написал отец близнецов, публикуя видео.

В США успешно разделили сиамских близнецов

Источник: korrespondent.net