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04. 01. 2017

Мальчик спас брата-близнеца из-под комода

 
Мальчик помог своему брату выбраться из-под комода, который упал в комнате. Это произошло в американском штате Юта 30 декабря, его записала камера наблюдения в доме. 
 
Кайли и Рики - родители Боуд и Брока - решили распространить это видео, чтобы показать другим, как важно прикручивать мебель винтами.
 
"Я немного не решался опубликовать это. Но я чувствую это не только осведомит, но это также невероятно", - написал отец близнецов, публикуя видео. 
 
 
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Источник: korrespondent.net

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