СБУ запретила въезд Марин Ле Пен в Украину

Официальное письмо Службы безопасности Украины направили в МИД. В нем запретили въезд кандидату в президенты Франции, лидеру партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в Украину. Об этом в эфире 112 канала заявил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук.

"3 января СБУ направила письмо в МИД. Я думаю, что, возможно, даже сегодня уже будет положительный ответ и наша инициатива будет поддержана, что госпоже Ле Пен необходимо запретить въезд на территорию нашего государства", - заявил Ткачук.

Он добавил, что высказывание Ле Пен о Крыме должны иметь последствия, однако напомнил, что политик не является представителем официальной власти Французской Республики.

"Это, к сожалению, не первый случай, когда иностранные политики позволяют собе определенные действия или высказывания, которые, по нашему мнению, противоречат интересам нашего государства", - заметил Ткачук.

Напомним, ранее французского политика предупредили о последствиях из-за ее заявлений по Крыму.

Ле Пен могут закрыть въезд в Украину

Источник: korrespondent.net