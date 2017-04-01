Лента RSS
Подписаться на ленту
04 января 2017, среда, 12:29
+1°C
Завтра -9°C
+1°C
Завтра -9°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,05
04. 01. 2017

СБУ запретила въезд Марин Ле Пен в Украину

 
Официальное письмо Службы безопасности Украины направили в МИД. В нем запретили въезд кандидату в президенты Франции, лидеру партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в Украину. Об этом в эфире 112 канала заявил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук.
 
"3 января СБУ направила письмо в МИД. Я думаю, что, возможно, даже сегодня уже будет положительный ответ и наша инициатива будет поддержана, что госпоже Ле Пен необходимо запретить въезд на территорию нашего государства", - заявил Ткачук.
 
Он добавил, что высказывание Ле Пен о Крыме должны иметь последствия, однако напомнил, что политик не является представителем официальной власти Французской Республики.
 
"Это, к сожалению, не первый случай, когда иностранные политики позволяют собе определенные действия или высказывания, которые, по нашему мнению, противоречат интересам нашего государства", - заметил Ткачук.
 
Напомним, ранее французского политика предупредили о последствиях из-за ее заявлений по Крыму.
 
Ле Пен могут закрыть въезд в Украину

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Ваша дочь, только что согласилась стать моей женой.
- Сам виноват, нечего было ходить сюда каждый вечер!

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

Вы где на Новый Год?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.