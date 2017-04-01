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04. 01. 2017

Есть четкие доказательства атаки России - ЦРУ

 
Директор Центрального разведывательного управления США Джон Бреннан заявил, что в хакерские нападения вовлечена не только Россия, но и ряд других стран.
 
Бреннан заявил, что существуют "четкие доказательства" вмешательства Российской Федерации в предвыборный процесс в США с помощью хакерских атак. Об этом он заявил в интервью американским СМИ, передает DW.
 
При этом глава ЦРУ не рассказала о содержании секретного доклада, предоставленного ранее и посвященного кибератакам РФ. Бреннан отметил, что доклад должен быть представлен президенту и другим лицам, после чего они решат, какие последствия будет иметь доклад.
 
Также глава ЦРУ подчеркнул, что в хакерские нападения вовлечена не только Россия, но и ряд других стран. Кроме этого, Бреннан раскритиковал главу Wikileaks Джулиана Ассанжа, который заявлял о непричастности РФ к утечке данных экс-кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон. Глава ЦРУ сказал, что Ассанж не является "оплотом правды и честности".
 
Напомним, ранее спецслужбы США отложили спецбрифинг по кибератакам до 6 января.
Обама уверен в причастности России к кибератакам

Источник: korrespondent.net

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