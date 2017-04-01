ГПУ: Пашинский - фигурант дел расстрела на Майдане

Генпрокуратура расследует дело о расстрелах на Майдане, в котором фигурирует нардеп от Народного фронта Сергей Пашинский. Об этом рассказал начальник Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк в интервью на одном из телеканалов.

"Расследуется эпизод так называемой винтовки Пашинского и событий, которые происходили 18 февраля 2014 года, где была обнаружена винтовка в багажнике автомобиля одного из лиц, задержанных майдановцами. Оружие изъято, владелец допрошен, допрошен Пашинский и другие свидетели. Факт применения этого оружия не установлен, но следствие продолжается", – заявил Горбатюк.

Речь идет об известном эпизоде, когда авто въехало в толпу протестующих. После остановки в нем нашли винтовку с оптическим прицелом. Сразу после этой находки на месте происшествия появился Пашинский и приказал людям, которые его сопровождали, сесть в машину и уехать с места событий.

Напомним, ранее Пашинский заявил о нападении на него в канун Нового года. Депутат рассказал, что во время конфликта на дороге неизвестный ударил его бутылкой по голове. Защищаясь, Пашинский прострелил ногу мужчины.

На Пашинского напали: нардеп отстреливался

Источник: korrespondent.net