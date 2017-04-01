Суд заочно арестовал Курченко

Районный суд Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для украинского бизнесмена Сергея Курченко. Об этом Українським новинам сообщил его адвокат Юрий Сухов.

"Это уже в третий раз суд выносит идентичное решение о применении меры пресечения к моему клиенту в виде содержания под стражей", – сказал он.

По словам Сухова, суд вынес решение об аресте в ночь на 4 января. Защита Курченко намерена подать апелляцию.

Напомним, что первые два определения на арест Курченко столичный суд отменил.

Ранее экс-адвокат бизнесмена Андрей Федур заявлял о том, что следствие не может найти "доказательств" в деле Курченко.

Источник: korrespondent.net