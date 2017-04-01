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04. 01. 2017

Суд заочно арестовал Курченко

 
Районный суд Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для украинского бизнесмена Сергея Курченко. Об этом Українським новинам сообщил его адвокат Юрий Сухов.
 
"Это уже в третий раз суд выносит идентичное решение о применении меры пресечения к моему клиенту в виде содержания под стражей", – сказал он.
 
По словам Сухова, суд вынес решение об аресте в ночь на 4 января. Защита Курченко намерена подать апелляцию.
 
Напомним, что первые два определения на арест Курченко столичный суд отменил. 

Ранее экс-адвокат бизнесмена Андрей Федур заявлял о том, что следствие не может найти "доказательств" в деле Курченко. 

Источник: korrespondent.net

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