Тактика выжженной земли: ЦРУ обвиняет Россию

Российская Федерация в Сирии использует в том числе "тактику выжженной земли", которая стала причиной гибели тысяч местных жителей. Об этом в интервью PBS заявил директор ЦРУ Джон Бреннан.

"США никогда бы не стали делать ни в каком из этих военных конфликтов то, что россияне делали в Сирии касательно отчасти использованной ими политики выжженной земли, которая привела к разрушениям и смертям тысяч и тысяч мирных жителей", - заявил Бреннан.

Также директор ЦРУ сказал, что было понятно еще до прибытия российского воинского контингента в Сирию, что Москва "не бросит своего давнего союзника" и собирается приложить больше усилий к "защите этого союзника".

"Там были переговоры, продолжающиеся, чтобы попытаться получить русских и других, чтобы понять, что Башар Асад является частью проблемы. Он не является частью решения”, - добавил он.

Бреннан уточнил, что "россияне представили всю оппозицию в качестве террористов".

"И поэтому они предприняли эти чрезвычайно смелые и, на мой взгляд, во многих отношениях опрометчивые военные действия, которые привели к гибели столь большого числа сирийцев" - заявил Бреннан.

Напомним, ранее Бреннан заявил о явном вмешательстве РФ в предвыборный процесс в США.

Источник: korrespondent.net