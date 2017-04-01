В США разбился самолет, четверо погибли

Легкомотореый самолет Cessna 210 разбился в Аризоне. Погибла семья из четырех человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные властей.

Самолет пропал в понедельник вечером во время перелета из Скоттсдейла (Аризона) в Теллерайд (Колорадо). Сегодня обломки нашли к северу от города Пейсон. Причины катастрофы на данный момент неизвестны.

Самолет был зарегистрирован на 44-летнего адвоката Эрика Фалба из Скоттсдейла. По словам его делового партнера, Фалб находился на борту вместе со своей женой Кэрри и двумя дочерями 12 и 14 лет от предыдущего брака.

Напомним, сегодня сообщалось, что в Калининграде пассажирский авиалайнер при посадке в аэропорту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и упал на брюхо.

В Австралии при посадке разбился самолет - есть пострадавшие

Источник: korrespondent.net