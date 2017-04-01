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04. 01. 2017

В США разбился самолет, четверо погибли

Легкомотореый самолет Cessna 210 разбился в Аризоне. Погибла семья из четырех человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные властей.
 
Самолет пропал в понедельник вечером во время перелета из Скоттсдейла (Аризона) в Теллерайд (Колорадо). Сегодня обломки нашли к северу от города Пейсон. Причины катастрофы на данный момент неизвестны.
 
Самолет был зарегистрирован на 44-летнего адвоката Эрика Фалба из Скоттсдейла. По словам его делового партнера, Фалб находился на борту вместе со своей женой Кэрри и двумя дочерями 12 и 14 лет от предыдущего брака.
 
Напомним, сегодня сообщалось, что в Калининграде пассажирский авиалайнер при посадке в аэропорту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и упал на брюхо.
 
В Австралии при посадке разбился самолет - есть пострадавшие
 

Источник: korrespondent.net

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