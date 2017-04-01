В Китае чиновник открыл стрельбу и совершил суицид

В китайской провинции Сычуань глава городского бюро земли и ресурсов с оружием вошел в конференц-зал и выстрелил в мэра города Паньчжихуа и местного главу компартии. После этого он застрелился, сообщает BBC Украина со ссылкой на государственные СМИ.

Чиновники получили ранения, которые, как полагают, не угрожают жизни.

Мотивы его действий пока непонятны.

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Источник: korrespondent.net