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04. 01. 2017

В Китае чиновник открыл стрельбу и совершил суицид

 
В китайской провинции Сычуань глава городского бюро земли и ресурсов с оружием вошел в конференц-зал и выстрелил в мэра города Паньчжихуа и местного главу компартии. После этого он застрелился, сообщает BBC Украина со ссылкой на государственные СМИ.
 
Чиновники получили ранения, которые, как полагают, не угрожают жизни. 
 
Мотивы его действий пока непонятны.
 
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Источник: korrespondent.net

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