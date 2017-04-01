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04. 01. 2017

В Черкассах нетрезвые копы избили человека

 
Группа нетрезвых полицейских избила жителя Черкасс. Это случилось в одном из развлекательных заведений города, пишет издание vikka.ua.
 
Семья пострадавшего боится, что дело захотят "замять".
 
"В ночь с 28 на 29 декабря у развлекательного комплекса шестью извергами в состоянии алкогольного опьянения в еле живом состоянии был избит мой муж Виталий Душка. После корпоратива мы собирались ехать домой. Сидели с подругой в машине и ждали его, когда к нам подошли двое нетрезвых мужчин, представились полицейскими и начали приставать. Запомнила, что один из них назвал свое имя и фамилию – Владимир Приходько. Они настаивали, чтобы мы подвезли их на машине, в которой мы сидели. Или же на их", – рассказала жена пострадавшая.
 
По ее словам, в спор вмешался ее муж, чем и навлек гнев полицейских.
 
"Словесная перепалка переросла в драку, они набросились на Виталика. Позвали еще четырех. Они начали просто бить его с криками, пока он не начал отключаться", – рассказала женщина.
 
Позже ей удалось выяснить, что Владимир Приходько работает в полиции, а его брат Богдан, который также был причастен к инциденту, – бывший сотрудник милиции.
 
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Источник: korrespondent.net

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