Лента RSS
Подписаться на ленту
04 января 2017, среда, 17:03
0°C
Завтра -9°C
0°C
Завтра -9°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,05
04. 01. 2017

Зона свободной торговли с ЕС оказалась профанацией - Медведчук

 
Зона свободной торговли с ЕС - это стратегическая ошибка Киева, за которую Украина уже заплатила и продолжает платить слишком высокую цену. Об этом, подводя итоги годового действия ЗСТ, написал в своем блоге лидер Общественного движения Украинский выбор - Право народа  Виктор Медведчук.
 
Политик не скрывает своего разочарования: пиар-кампания правительства, сопровождавшая новый этап "стратегического сотрудничества" с ЕС не имеет ничего общего с реальным состоянием дел.
 
"Украинские товаропроизводители не только не совершили обещанную экспансию на европейский рынок, они потеряли выгодный для себя и действительно перспективный рынок стран СНГ и в частности РФ. В результате евроинтеграционных потуг Киева с 2013 по 2016 год украинский экспорт постоянно сокращался. Как сообщает НБУ, только за первые 11 месяцев 2016 года экспорт украинских товаров сократился на 6,6%. По данным Госстата, в январе ― ноябре 2013 года товарный экспорт Украины составлял $57,43 млрд. За аналогичный период 2016-го страна смогла поставить за рубеж продукции на $32,7 млрд (данные Государственной фискальной службы)", - пишет Медведчук.
 
Также, по итогам января - ноября 2016 года, дефицит внешней торговли товарами Украины увеличился в 1,7 раза, отметил Медведчук.
 
"Пока экспорт сокращается, импорт, напротив, растет. И существеннее всего увеличились поставки в Украину именно европейской продукции ― на 9%. Не украинцы «прорвались» на европейский рынок, а иностранные производители стали теснить отечественную продукцию уже и на внутреннем рынке", -  считает лидер Украинского выбора.
 
Медведчук: Изменить страну к лучшему могут только сами украинцы
 

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Ваша дочь, только что согласилась стать моей женой.
- Сам виноват, нечего было ходить сюда каждый вечер!

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

Вы где на Новый Год?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.