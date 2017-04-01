Зона свободной торговли с ЕС оказалась профанацией - Медведчук

Зона свободной торговли с ЕС - это стратегическая ошибка Киева, за которую Украина уже заплатила и продолжает платить слишком высокую цену. Об этом, подводя итоги годового действия ЗСТ, написал в своем блоге лидер Общественного движения Украинский выбор - Право народа Виктор Медведчук.

Политик не скрывает своего разочарования: пиар-кампания правительства, сопровождавшая новый этап "стратегического сотрудничества" с ЕС не имеет ничего общего с реальным состоянием дел.

"Украинские товаропроизводители не только не совершили обещанную экспансию на европейский рынок, они потеряли выгодный для себя и действительно перспективный рынок стран СНГ и в частности РФ. В результате евроинтеграционных потуг Киева с 2013 по 2016 год украинский экспорт постоянно сокращался. Как сообщает НБУ, только за первые 11 месяцев 2016 года экспорт украинских товаров сократился на 6,6%. По данным Госстата, в январе ― ноябре 2013 года товарный экспорт Украины составлял $57,43 млрд. За аналогичный период 2016-го страна смогла поставить за рубеж продукции на $32,7 млрд (данные Государственной фискальной службы)", - пишет Медведчук.

Также, по итогам января - ноября 2016 года, дефицит внешней торговли товарами Украины увеличился в 1,7 раза, отметил Медведчук.

"Пока экспорт сокращается, импорт, напротив, растет. И существеннее всего увеличились поставки в Украину именно европейской продукции ― на 9%. Не украинцы «прорвались» на европейский рынок, а иностранные производители стали теснить отечественную продукцию уже и на внутреннем рынке", - считает лидер Украинского выбора.

Медведчук: Изменить страну к лучшему могут только сами украинцы

Источник: korrespondent.net