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04. 01. 2017

Администрация Обамы может стереть свои архивы – Wikileaks

Сотрудники интернет-портала Wikileaks опасаются, что уходящая администрация Белого дома намерена скрыть либо стереть часть своих электронных архивов. Через соцсеть Twitter Wikileaks призвала системных администраторов Белого дома помешать этому.

"Системным администраторам: не позволяйте Белому дому снова уничтожить историю США. Копируйте, а потом, в свободное время, отправляйте данные в Wikilieaks", – пишет в среду, 4 января, официальный канал Wikileaks в Twitter.

Портал предлагает вознаграждение в размере 20 тысяч долларов за информацию, которая может привести к изобличению либо аресту администраторов Белого дома, уничтожающих важные записи.

В подтверждение своих опасений Wikileaks обнародовал служебную записку, из которой следует, что Национальное управление архивов и документации США не получило 2 терабайта информации, имеющей отношение к работе администрации Билла Клинтона, так как эти данные были утеряны или похищены.

Напомним, в октябре на сайте Wikileaks начали публиковать переписку нынешнего президента США Барака Обамы.

Источник: korrespondent.net

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