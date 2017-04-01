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04. 01. 2017

Экс-глава Налоговой раскритиковал ограничение на расчет наличными

 
В Украине с 4 января начали действовать ограничения на расчет наличными на сумму больше 50 тыс грн. Зачем это НБУ и власти, объяснил лидер партии Успішна країна Александр Клименко.
 
Во-первых, пишет политик на своей странице в Facebook, банковский сектор и экономику кому-то нужно поддерживать. 
 
"И вынудят это сделать обычных украинцев, заставив принудительно перевести свои наличные на банковские карты. Действительно, ведь украинская банковская система, особенно после национализации Привата, как никогда заслуживает доверия...", - поясняет Клименко. 
 
Вторым аргументом он называет субсидирование. Как известно, в этом году многим отказали в получении субсидий на услуги ЖКХ, так как дома у них был замечен дорогой телевизор, кожаный диван или даже хороший деревянный пол. 
 
"С введением инновации ситуация усугубится. И количество тех граждан, которым откажут в субсидии, будет намного больше. И даром, что к этому самому ремонту украинская семья готовилась на протяжении нескольких лет (как это обычно и бывает). Это власть не волнует", - считает лидер "Успішної країни". 
 
В качестве третьей причины введения ограничений политик называет желание власти и Фискальной службы в частности держать людей на "на крючке".
 
Дело в том, что за каждым таким чеком будет стоять конкретное физическое лицо - собственник банковской карты.
 
"Допустим, вы купили тур в Египет для своей семьи. И стоит он, допустим, 65 тысяч гривен. А официальная заработная плата у вас - 3200 гривен. Сразу вопрос: откуда взял деньги? Почему скрыл доход? Последствия этого тотального контроля - штрафы. Как для предпринимателя, так и для покупателя", - разъясняет Клименко. 
 
Он уверен: "В то время, как чтобы начать бороться с коррупцией и поднимать экономику с колен, Порошенко и Ко нужно было бы заплатить налог со своих покупок - автомобилей бизнес-класса, антиквариата, элитных часов и всего-всего, что указано в их декларациях. Этого они, конечно же, не сделают. Не для того они добивались власти, чтобы честно платить налоги и работать на благо страны". 
 
Клименко рассказал о налогах для предпринимателей в 2017 году
 

Источник: korrespondent.net

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