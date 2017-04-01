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04. 01. 2017

Теракт в Стамбуле: среди подозреваемых – россияне

По делу о теракте в Стамбуле в новогоднюю ночь задержаны 40 подозреваемых, сообщает Hurriyet Daily News. Среди задержанных – выходцы из восточного Туркменистана, Дагестана и Киргизии – девять мужчин с семьями.

В частности, среди задержанных 20 детей – 9 мальчиков и 11 девочек.

Полиция не исключает причастность задержанных к деятельности террористической организации "Исламское государство", которое, возможно, связано с терактом в Стамбуле, в результате которого погибли 39 человек.

СМИ сообщали, что исполнитель теракта может быть уйгуром. По данным газеты Haberturk, он въехал в Турцию со своей семьей по поддельным документам.

Напомним, глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что власти установили личность преступника.

Источник: korrespondent.net

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