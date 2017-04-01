Теракт в Стамбуле: среди подозреваемых – россияне

По делу о теракте в Стамбуле в новогоднюю ночь задержаны 40 подозреваемых, сообщает Hurriyet Daily News. Среди задержанных – выходцы из восточного Туркменистана, Дагестана и Киргизии – девять мужчин с семьями.
В частности, среди задержанных 20 детей – 9 мальчиков и 11 девочек.
Полиция не исключает причастность задержанных к деятельности террористической организации "Исламское государство", которое, возможно, связано с терактом в Стамбуле, в результате которого погибли 39 человек.
СМИ сообщали, что исполнитель теракта может быть уйгуром. По данным газеты Haberturk, он въехал в Турцию со своей семьей по поддельным документам.
Напомним, глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что власти установили личность преступника.
Источник: korrespondent.net
новость
-
Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
-
Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
-