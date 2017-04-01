Заочным арестом Курченко суд оказал Украине медвежью услугу - адвокат

Районный суд Киева поздно вечером 3 января заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для украинского бизнесмена Сергея Курченко. По мнению адвоката Юрия Сухова, таким решением суд оказал Украине медвежью услугу, поскольку оно было принято с целым рядом нарушений уголовно-процессуального законодательства.
"Ночью суд избрал меру пресечения Курченко. Абсолютно проигнорировав все наши ходатайства – ни одного не удовлетворил. В том числе ходатайство о переносе заседания, поскольку только сегодня апелляционный суд огласит и даст нам решение об отмене предыдущего ареста, в котором будет установлен целый ряд фактов нарушений. То есть суд полностью все проигнорировал, судья безусловно спешил принять это решение, ему был без разницы наше мнение абсолютно", – сказал Сухов в комментарии Корреспондент.net.
По мнению адвоката, все это было сделано для того, чтобы уведомить Интерпол о новой мере пресечения в отношении Курченко.
"Однако оно сыграет противоположную роль – будет ясно, что здесь все происходит с нарушением закона, и рассчитывать на справедливое правосудие в данном вопросе нет никаких оснований. Насколько мне известно, уже сегодня в Интерпол направлена информация о том, каким образом происходило принятие этого решения", - подчеркнул адвокат.
Сухов также заявил, что намерен обжаловать решение Печерского суда.
"Сегодня получим решение апелляции и, естественно, обжалуем новое решение", - сказал он.
Напомним, первые два определения на арест Курченко столичный суд отменил.
Ранее экс-адвокат бизнесмена Андрей Федур заявлял о том, что следствие не может найти доказательств в деле Курченко.
Источник: korrespondent.net
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