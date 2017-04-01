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04. 01. 2017

Переговоры по Сирии назначены на 23 января

Начало новых переговоров по Сирии запланировано на 23 января, но они могут быть сорваны в случае несоблюдения перемирия. Об этом заявил в среду, 4 января, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Если мы не остановим нарушение условий режима прекращения огня, переговорный процесс в Астане может потерпеть неудачу", - заявил Чавушоглу турецкому государственному информагентству Anadolu, призвав Дамаск прекратить нарушения перемирия.

Турецкий политик также обвинил в нарушении хрупкого мира в Сирии ливанскую организацию "Хезболлах". Он призвал Иран, который наряду с Россией является сторонником режима сирийского президента Башара Асада, оказать давление на шиитские группировки и правительство, нарушающие режим прекращения огня.

Результатом новых переговоров может стать "дорожная карта" по разрешению конфликта. Встрече в Казахстане будут предшествовать подготовительные совещания между турецкими и российскими экспертами в Турции, куда российская делегация планирует прибыть 9 января. По словам Чавушоглу, стороны будут стараться найти политическое решение проблемы в Сирии.

Ранее СМИ сообщали, что в рамках соглашения России и Турции при участии Ирана по плану перемирия в Сирии, страну поделят на зоны влияния.

Источник: korrespondent.net

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