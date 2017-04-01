В Нью-Йорке поезд сошел с рельсов: более 100 пострадавших

В нью-йоркском Бруклине пригородный поезд сошел с рельсов – пострадали 103 человека По данным местных СМИ, медицинская помощь всем пострадавшим была оказана на месте, в госпитализации никто не нуждается. Самой серьезной травмой назвали перелом ноги.

Авария произошла в час пик утром, среды, около 8.30 по местному времени. Поезд двигался с небольшой скоростью – 15 миль в час (около 24 км в час). По данным очевидцев, скорость поезда превышала норму.

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В момент аварии в поезде находились порядка 600 пассажиров.

Напомним, недавно в штате Уттар-Прадеш на севере Индии с рельсов сошел поезд – погибли два человека, еще 43 получили травмы.

Источник: korrespondent.net