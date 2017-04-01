На Закарпатье лавины сошли на трассы

В Закарпатской области из-за снегопада сошли две лавины, сообщает пресс-служба областного управления в среду, 4 января.

Одна лавина сошла на автодороге между населенными пунктами Нересница и Ш. Луг Тячевского района. Еще одна сошла на автодороге Колочава iХуст в районе с. Ольшаны Хустского района.

По предварительным данным, снежные массы перекрыли движение четырем автомобилям.

Сейчас на место событий направили пожарно-спасательные подразделения. До сих пор неизвестно, сколько человек находились в автомобилях.

Ранее украинцев предупредили о резком похолодании.

Источник: korrespondent.net