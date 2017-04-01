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04. 01. 2017

В Берлине задержан подозреваемый по делу о нападении на ярмарку

Полиция Берлина задержала 26-летнего выходца из Туниса, который подозревается в причастности к нападению на рождественскую ярмарку 19 декабря. Об этом сообщает BBC в среду, 4 января.

В результате наезда грузовика в толпу на ярмарке в Берлине 19 декабря погибли 12 человек. Исполнитель теракта в Берлине, выходец из Туниса Анис Амри, был найден в Италии, где его застрелила местная полиция.

По словам представителя прокуратуры Германии, задержанный был знаком с Амри, и накануне они вместе ужинали в одном из ресторанов Берлина.

Сообщается, что в доме задержанного прошел обыск. Его имя власти не называют.

Кошмар перед Рождеством. Теракт в Берлине

Напомним, среди жертв теракта в Берлине оказался и украинец.

Источник: korrespondent.net

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