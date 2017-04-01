МОЗ провалило программу по сердечно-сосудистым заболеваниям – кардиохирург

И.о. министра здравоохранения Уляна Супрун лично провалила программу по сердечно-сосудистым заболеваниям, которая предусматривала закупку скоропомощных расходных материалов на 364 миллионов гривен. "Провалена лично Супрун и ее командой", – заявил гендиректор Института сердца Минздрава, кардиохирург Борис Тодуров в интервью изданию Гордон.

Он напомнил, что в 2016 году должен был состояться тендер. Во все области Украины за счет бюджетных средств необходимо было закупить стенты, клапаны, оксигенаторы, тромболитики, катетеры, различные скоропомощные препараты. "Если бы деньги выделялись на местах – другое дело, но тендер проводит Минздрав и только Минздрав! Тендер провален полностью, препараты не закуплены ни в одну больницу ни одной области. Такого не было никогда, даже в самые плохие времена и при самых плохих министрах здравоохранения", – отметил Тодуров.

Провал программы, подчеркнул он, означает, что в больницах не будет стентов, и когда к кардиохирургу поступят больные с острым инфарктом, каждый шестой–седьмой пациент обречен.

"Стент – очень дорогостоящая вещь, порядка 20 тысяч гривен. Подавляющему числу пациентов это недоступно. Именно потому была разработана специальная программа по закупке и распределению по всем областям Украины дорогостоящих скоропомощных средств за бюджетные средства", – отметил Тодуров.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман потребовал от Супрун кардинально очистить министерство от "врагов государства".

Источник: korrespondent.net