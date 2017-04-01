В Польше госпитализировали экс-президента Коморовского

В Варшаве госпитализировали бывшего президента Польши Бронислава Коморовски. Об этом сообщает Radio Zet среду, 4 января.

По неофициальной информации, экс-президент поступил в Военный медицинский институт с жалобами на сильные головные боли. Официально в больнице причину госпитализации не комментируют.

В свою очередь политики оппозиционной партии "Гражданская платформа", пожелавшие сохранить анонимность, утверждают, что Коморовский проходит рядовое обследование, которое продлится несколько дней.

Напомним, Коморовски возглавлял Польшу в 2010-2015 гг.

В мае 2015 года победу над Коморовски с перевесом в 3% одержал кандидат от оппозиционной партии "Право и Справедливость" Анджей Дуда.

Источник: korrespondent.net