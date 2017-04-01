Главе УПЦ МП Онуфрию вручили флаг "киборгов"

4 января глава УПЦ митрополит Онуфрий принял в Киево-Печерской Лавре советника главы СБУ Юрия Тандита и защитников Донецкого аэропорта. Об этом сообщает Союз православных журналистов.

Старший лейтенант Сергей Билошицкий, который в составе 90-го отдельного аэромобильного батальона защищал Донецкий аэропорт, поблагодарил Онуфрия за освобождение из ДНР его сослуживца Тараса Колодия.

Напомним, что последний пленный "киборг" Колодий был освобожден из плена в Донецке совместными усилиями патриарха Кирилла и митрополита Онуфрия.

За это освобождение Билошицкий вручил главе УПЦ флаг с подписями разведчиков 90-го аэромобильного батальона, защищавшего аэропорт.

"От нашего Житомирского братства хотим подарить Вам флаг. Здесь подписались ребята, которые служили в специальной разведке 90-го отдельного аэромобильного батальона. Многие из них принимали участие во Всеукраинском крестном ходе летом. Ребята передавали Вам поздравления и желали долгих лет жизни. Очень вам благодарны!", - заявил "киборг".

В свою очередь Онуфрий передал "киборгам" материальную помощь на реабилитацию и лечение.

Представитель СБУ также высказал благодарность за Колодия.

Онуфрий в свою очередь выразил надежду на продолжение сотрудничества с представителями АТО. "Наша Церковь всегда с теми, кто страдает. Одни нас обвиняют, другие хвалят за это, но мы просто выполняем свой долг", – подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, летом, во время Крестного хода УПЦ, в нем принимали участие ветераны АТО.

Источник: korrespondent.net