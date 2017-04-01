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04. 01. 2017

Жертвами гриппа в Украине стали шесть человек

За минувшую неделю (с 25 декабря 2016 года по 1 января 2017 года) в Украине от гриппа скончались шесть человек, сообщили в Министерстве здравоохранения.

Три летальных случая от гриппа были зафиксированы во Львовской и по одному в Полтавской, Николаевской и Запорожской областях.

Интенсивные показатели заболеваемости превысили эпидемические пороги в 21 области Украины и Киеве. Лишь в Луганской, Ивано-Франковской, Донецкой и Харьковской областях были зафиксированы показатели более низкого эпидемического уровня. При этом наивысшие показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ были зарегистрированы в Киевской области, наименьшие – в Луганской областях.

За отчетную неделю гриппом и ОРВИ заболели 369 тысяч 151 человек, из них 57,8% – дети (до 17 лет). Темп прироста больных среди взрослых и детей уменьшился на 3% и 17,6% соответственно.

Напомним, пик заболеваемости гриппом в Украине ожидается в январе 2017 года, а его максимальная точка будет достигнута в феврале.

Источник: korrespondent.net

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