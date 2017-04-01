Банки Франции отказались финансировать кампанию Ле Пен

Председатель французской праворадикальной партии "Национальный фронт" (НФ) Марин Ле Пен обратилась к зарубежным финансовым институтам, в том числе и к российским банкам, за финансированием своей предвыборной кампании. Об этом она сказала в интервью французскому телеканалу BFMTV в среду, 4 января.

По словам Ле Пен, все французские банки отказываются кредитовать ее избирательную кампанию в преддверии первого тура президентских выборов во Франции, который пройдет в апреле 2017 года. В настоящий момент Ле Пен не хватает 6 миллионов евро.

"Я подала заявки в европейские банки, английские, американские и российские. Разумеется, я приму первое же предложение", – заявила праворадикальный политик, сообщает DW.

По данным агентства Bloomberg, ранее она планировала взять займ из фонда микропартии Cotelec, который контролирует ее отец Жан-Мари Ле Пен.

Ранее сегодня Ле Пен заявила, что в случае ее победы на выборах Франция может отказаться от евро и вернуться к национальной валюте – франку. По ее словам, странам, входящим в еврозону, следует ввести систему валютной корзины ЭКЮ, которая существовала в ЕС до введения евро. Ле Пен также подчеркнула, что в случае ее победы на президентских выборах, внешний долг Франции будет пересчитан в новой валюте.

Напомним, согласно последним социологическим опросам, бывший премьер Франции Франсуа Фийон победит Ле Пен на президентских выборах в мае 2017 года.

Источник: korrespondent.net