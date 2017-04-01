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04. 01. 2017

Мосул за неделю покинули 13 тысяч человек

Более 13 тысяч человек с 29 декабря покинули иракский Мосул, который считается последним оплотом экстремистской группировки "Исламское государство" в стране и окружен правительственными войсками.

По словам представителя ООН Стефана Дюжаррика, в день город покидали около 2300 беженцев. Это почти в полтора раза больше, чем раньше. До этого ООН фиксировала выход из Мосула примерно полутора тысяч человек в сутки.

Увеличение потока беженцев ООН связывает с началом второй фазы операции иракской армии по освобождению Мосула от боевиков "Исламского государства".

Сейчас уже освобождены несколько районов на востоке города. По данным ООН, туда начала поступать гуманитарная помощь. Общее количество людей, покинувших Мосул после начала операции, ООН оценивает в 130 тысяч человек.

Напомним, 30 декабря иракские военные открыли два новых фронта в Мосуле и оттеснили боевиков "Исламского государства" на несколько новых кварталов. 

Источник: korrespondent.net

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