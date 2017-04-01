В ресторане Стамбула произошла стрельба, есть раненые

Два человека получили ранения в результате стрельбы у ресторана в Стамбуле. Об этом сообщает в среду, 4 января, турецкий телеканал CNN Turk.

Инцидент произошел в районе Фатих около 17.30 по местному времени (16.30 по Киеву). По предварительным данным, неизвестные открыли огонь по припаркованному у заведения автомобилю. Ранения получили два человека, сидевших в машине, в том числе хозяин ресторана Осман Йылмаз, а также сотрудник расположенного неподалеку частного университета, состояние которого оценивается как тяжелое.

Инцидент, как отмечает издание Hurriyet, вероятнее всего, носил криминальный характер. По информации телеканала Haberturk, в нападении участвовали два человека.

Оба пострадавших госпитализированы, на месте происшествия работает полиция.

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Напомним, в результате теракта в клубе Reina в новогоднюю ночь в Стамбуле погибли 39 человек. Ответственность за нападение взяли на себя боевики ИГИЛ.

Источник: korrespondent.net