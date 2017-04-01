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04. 01. 2017

На Черниговщине в ДТП погиб глава Бахмачского райсовета

Председатель Бахмачского райсовета Черниговской области Виталий Кочерга погиб в дорожно-транспортном происшествии на границе Черниговской и Сумской областей. Авария произошла накануне, 3 января, говорится на сайте Бахмачского райсовета.

"Водитель автомобиля ГАЗ-3110 на обледеневшей дороге не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим столкновением с деревом. В результате ДТП водитель погиб на месте происшествия", – уточнили в свою очередь с областной полиции.

Кочерга возглавлял Бахмачский райсовет с ноября 2015 года.

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Источник: korrespondent.net

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