Стал известен новый посол Британии в ЕС

Бывший посол Британии в России Тим Барроу назначен на должность посла Соединенного Королевства в Евросоюзе. Об этом сообщают источники ВВС в британском МИД в среду, 4 января.
Барроу сменит на этой должности Айвана Роджерса, который был назначен послом в ЕС в ноябре 2013 года и уходит с этого поста раньше запланированного срока.
В последнее время Роджерс подвергался критике со стороны британских парламентариев за свои резкие высказывания о Brexit. В декабре Роджерс заявил, что Британии понадобится 10 лет на заключение торгового договора с ЕС.
В сообщении о своей отставке Роджерс отметил, что у Лондона нет обширного опыта переговоров, необходимого для реализации Brexit.
Как ожидается, Барроу предстоит сыграть ключевую роль в переговорах по выходу Британии из Евросоюза. Эксперты отмечают, что его тоже сложно назвать горячим сторонником Brexit.
Тим Барроу работал послом в России с 2011 по 2015 год, а с 2006 по 2008 год занимал должность посла Британии в Украине.
Напомним, о неожиданной отставке Айвана Роджерса стало известно 3 января.
Источник: korrespondent.net
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