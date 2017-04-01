В Китае мужчина напал на детсад: пострадали 11 детей

Вооруженный ножом мужчина ранил 11 детей в детском саду в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая CCTV в среду, 4 января.
Инцидент произошел примерно в 15.30 по местному времени (9.30 по Киеву) в детском саду города Пинсян. Вскоре мужчина был задержан прибывшими стражами порядка.
Пять детей получили тяжелые ранения. В свою очередь, портал Sina сообщает лишь о трех детях, получивших тяжелые ранения.
Пострадавшие детсадовцы были доставлены в больницу, угрозы их жизням нет. Мотивы нападавшего неизвестны.
Ранее сегодня китайский чиновник ранил коллег, после чего застрелился сам.
Источник: korrespondent.net
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