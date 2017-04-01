Во Франции убьют более миллиона уток

Власти Франции распорядились о массовом забое уток и гусей на юго-западе страны, чтобы предотвратить угрозу распространения птичьего гриппа. Об этом сообщило министерство сельского хозяйства страны.
По данным ведомства, профилактические меры будут приняты к птицам в департаментах Жер, Ланды и Верхние Пиренеи с 5 по 20 января. Отмечаются, что будут уничтожены утки, находящиеся на свободном выгуле.
Министерство отмечает, что с начала декабря в хозяйствах страны было зафиксировано 89 очагов высокопатогенного птичьего гриппа H5N8. Преимущественно вспышки заболевания происходили на юго-западе страны.
По подсчетам производителей фуа-гра, в регионе до 20 января будут уничтожены 1,3 миллиона уток из общего поголовья, насчитывающего 18 миллионов птиц.
Напомним, в Южной Корее из-за масштабной эпидемии гриппа уничтожили 26 миллионов кур и уток.
Источник: korrespondent.net
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