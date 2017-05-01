Взрыв в Сумах устроил психически больной мужчина

Взрыв в многоэтажном доме в Сумах устроил его житель, находящийся на постоянном учете у психиатра с соответствующим диагнозом, сообщила пресс-служба Национальной полиции в Сумской области в Facebook.

После семейной ссоры 59-летний мужчина, который проживает на седьмом этаже квартиры по улице Металлургов, 24, нарочно открыл на кухне вентили газовой плиты и поджег сигарету.

В результате взрыва погибла 64-летняя пенсионерка, которая проживала этажом ниже. Мужчина получил телесные повреждения и был доставлен в реанимацию Сумской областной клинической больницы с травмами головы и ожогами 1-2 степени лица, головы, грудной клетки, рук и ног.

Начальник ГУ Нацполиции Сумской области Николай Лушпиенко информировал, что 64 жителя дома эвакуированы. Расселением людей занимаются местные власти. Полицейские охраняют поврежденную многоэтажку.

По факту взрыва открыто криминальное производство по признакам ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Напомним, 3 января в Сумах произошел взрыв в многоэтажном жилом доме. В результате инцидента погибла женщина, двух человек спасли из-под завалов.

Источник: korrespondent.net