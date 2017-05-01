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05. 01. 2017

Минфин докапитализировал ПриватБанк на 107 миллиардов гривен

 
Рейтинговое агентство Fitch Ratings сообщило, что в конце 2016 года Министерство финансов Украины докапитализировало ПриватБанк на 107 миллиардов гривен, передает Интерфакс-Украина.
 
Напомним, перед новым годом Fitch понизило долгосрочный рейтинг Привата. 
 
"В декабре Министерство финансов Украины уже осуществило оплату акций ПриватБанка в объеме 107 миллиардов гривен, и положительные результаты докапитализации банка, в том числе за счет выпуска привязанных к валюте ОВГЗ, позволят банку обеспечить ликвидность его валютных обязательств и в ходе последующего пересмотра ожидать повышения рейтингов до суверенного уровня", − сообщается в пресс-релизе рейтингового агентства.
 
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Ранее НБУ заявил, что ПриватБанк погасил задолженность по рефинансированию после монетизации облигаций внутреннего государственного займа Нацбанком.

Источник: korrespondent.net

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