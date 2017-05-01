Госсекретарь назвал размеры зарплат в Кабмине

Госсекретарь Кабинета министров Владимир Бондаренко рассказал в эфире Громадського радио, что заработная плата премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и остальных членов Кабинета Министров составляет примерно 35 тысяч гривен.

Бондаренко сообщил, что работники секретариата Кабмина получают от 9 до 12 тысяч гривен в месяц, руководители департаментов − от 12 до 15 тысяч гривен.

Оклад на должности госсекретаря составляет 13 тысяч гривен. По словам Бондаренко, вместе с надбавками он будет получать 20 тысяч гривен.

В Украине вдвое выросла минимальная зарплата

Ранее сообщалось, что заработная плата работников прокуратуры в Украине в 2017 году будет увеличена на 61%.

Источник: korrespondent.net