Названо первое решение Трампа на посту президента

Избранный вице-президент США Майкл Пенс сообщил, что первым шагом Доналда Трампа на посту президента будет отмена реформы здравоохранения Obamacare, передает Reuters.

"Первой задачей будет сдержать наше обещание отменить Obamacare и заменить ее той реформой, которая обеспечит снижение стоимости страховки", − отметил Пенс.

По словам избранного вице-президента, это станет "первым делом Трампа" в Овальном кабинете до конца первого дня его работы.

Реформа здравоохранения 2010 года, получившая название Obamacare, предполагает субсидии малоимущим на медицинскую страховку. В то же время всех американцев обязали покупать медстраховку, которая является самой дорогой в мире.

По данным опросов, около половины американцев считают, что Obamacare нужно отменить. Тем не менее, около 20 миллионов человек впервые оказались застрахованы благодаря ей. Как сообщал Корреспондент.net, в команде Трампа заявили, что избранный президент намерен отменить около 70 процентов указов Барака Обамы. Трамп выступил против закрытия тюрьмы в Гуантанамо

Кроме того, Пенс добавил, что администрация нового президента будет выполнять все обещания, данные в ходе предвыборной кампании.