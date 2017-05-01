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05. 01. 2017

Названо первое решение Трампа на посту президента

 
Избранный вице-президент США Майкл Пенс сообщил, что первым шагом Доналда Трампа на посту президента будет отмена реформы здравоохранения Obamacare, передает Reuters.
 
"Первой задачей будет сдержать наше обещание отменить Obamacare и заменить ее той реформой, которая обеспечит снижение стоимости страховки", − отметил Пенс.
 
По словам избранного вице-президента, это станет "первым делом Трампа" в Овальном кабинете до конца первого дня его работы.
 
Кроме того, Пенс добавил, что администрация нового президента будет выполнять все обещания, данные в ходе предвыборной кампании.
Реформа здравоохранения 2010 года, получившая название Obamacare, предполагает субсидии малоимущим на медицинскую страховку. В то же время всех американцев обязали покупать медстраховку, которая является самой дорогой в мире.
 
 По данным опросов, около половины американцев считают, что Obamacare нужно отменить. Тем не менее, около 20 миллионов человек впервые оказались застрахованы благодаря ей.

Как сообщал Корреспондент.net, в команде Трампа заявили, что избранный президент намерен отменить около 70 процентов указов Барака Обамы.

Трамп выступил против закрытия тюрьмы в Гуантанамо

Источник: korrespondent.net

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