В офисе Ле Пен ответили на возможный запрет въезда

В пресс-службе кандидата в президенты Франции от "Национального фронта" Марин Ле Пен сообщили в ответ на предупреждение МИД Украины о возможном запрете въезда, что она в любом случае не собиралась посещать Украину, передает Reuters.

"Этот вопрос будет решаться по дипломатическим каналам, когда она станет президентом", – ответил агентству представитель Ле Пен по электронной почте.

Напомним, Ле Пен заявила, что считает оккупацию Крыма Россией законной. 3 января СБУ направила письмо в МИД о запрете въезда Ле Пен в Украину.

Источник: korrespondent.net