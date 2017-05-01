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05. 01. 2017

В офисе Ле Пен ответили на возможный запрет въезда

 
В пресс-службе кандидата в президенты Франции от "Национального фронта" Марин Ле Пен сообщили в ответ на предупреждение МИД Украины о возможном запрете въезда, что она в любом случае не собиралась посещать Украину, передает Reuters.
 
"Этот вопрос будет решаться по дипломатическим каналам, когда она станет президентом", – ответил агентству представитель Ле Пен по электронной почте.
 
Напомним, Ле Пен заявила, что считает оккупацию Крыма Россией законной. 3 января СБУ направила письмо в МИД о запрете въезда Ле Пен в Украину. 

Источник: korrespondent.net

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