Появилось видео с места стрельбы возле ресторана в Стамбуле

В Сети появилось видео с места вооруженного нападения возле одного из ресторанов Стамбула, в результате которого пострадали два человека.

Напомним, стрельба произошла в районе Фатих. В результате нападения пострадали профессор университета и владелец ресторана.

Полицейские оцепили место происшествия.

По данным турецких СМИ, преступник действовал в одиночку и инцидент не связан с терроризмом.

Как сообщал Корреспондент.net, в результате нападения на ночной клуб Стамбула в новогоднюю ночь погибли 39 человек. Ответственность за теракт взяло на себя ИГ.

Источник: korrespondent.net