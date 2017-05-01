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05. 01. 2017

Появилось видео с места стрельбы возле ресторана в Стамбуле

 
В Сети появилось видео с места вооруженного нападения возле одного из ресторанов Стамбула, в результате которого пострадали два человека.
 
Напомним, стрельба произошла в районе Фатих. В результате нападения пострадали профессор университета и владелец ресторана.
 
Полицейские оцепили место происшествия.
 
По данным турецких СМИ, преступник действовал в одиночку и инцидент не связан с терроризмом.
 
 

Как сообщал Корреспондент.net, в результате нападения на ночной клуб Стамбула в новогоднюю ночь погибли 39 человек. Ответственность за теракт взяло на себя ИГ.

Источник: korrespondent.net

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