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05. 01. 2017

Доказательства кибератак РФ секретные − Белый дом

 
Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест заявил, что спецслужбы США до сих пор не обнародовали каких-либо доказательств участия России в кибервзломах из-за секретности, передает РИА Новости.
 
"Разведсообщество руководствуется отнюдь не только интуицией. Об этом можно сказать по техническому анализу, который они обнародовали, и по тому, что они продемонстрировали уверенность в этом анализе, выразили единогласное мнение до выборов…. Это не значит, что нет дополнительных доказательств, я уверен, что они есть, но приоритет (разведки) в том, чтобы защищать источники и методы", − отметил пресс-секретарь.
 
Напомним, в октябре США обвинили Россию в кибератаках с целью вмешательства в выборы президента. На прошлой неделе американские спецслужбы опубликовали доклад о подробностях хакерских атак.
 
Избранный президент США Дональд Трамп сомневается в причастности РФ к кибератакам и доказательства разведки пока не убедили его в обратном.

Источник: korrespondent.net

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