Доказательства кибератак РФ секретные − Белый дом

Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест заявил, что спецслужбы США до сих пор не обнародовали каких-либо доказательств участия России в кибервзломах из-за секретности, передает РИА Новости.

"Разведсообщество руководствуется отнюдь не только интуицией. Об этом можно сказать по техническому анализу, который они обнародовали, и по тому, что они продемонстрировали уверенность в этом анализе, выразили единогласное мнение до выборов…. Это не значит, что нет дополнительных доказательств, я уверен, что они есть, но приоритет (разведки) в том, чтобы защищать источники и методы", − отметил пресс-секретарь.

Напомним, в октябре США обвинили Россию в кибератаках с целью вмешательства в выборы президента. На прошлой неделе американские спецслужбы опубликовали доклад о подробностях хакерских атак.

Избранный президент США Дональд Трамп сомневается в причастности РФ к кибератакам и доказательства разведки пока не убедили его в обратном.

Источник: korrespondent.net