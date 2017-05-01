Во Франции арестовали экс-премьера Косово

Французская полиция арестовала бывшего премьер-министра самопровозглашенной республики Косово Рамуша Харадиная по ордеру Сербии, передает Reuters.

Харадинай был задержан в аэропорту Базель-Мюлуз на востоке Франции на основании ордена на арест, выданного Сербией в 2004 году.

Сербия считает его военным преступником руководство партизанским движением в бывшей южной сербской провинции Косово, которая объявила о своей независимости в 2008 году. В МИД Косово заявили, что арест считают неприемлемым и сделают все возможное для освобождения Харадиная.

Напомним, Харадинай непродолжительное время был премьер-министром Косово в 2004 и 2005 годах. Международный уголовный трибунал для бывшей Югославии (МТБЮ) подозревал Харадиная в убийствах, пытках и жестоком обращении, нарушении законов и обычаев войны, и требовал приговорить его к 20 годам тюремного заключения. Однако в 2012 году экс-премьера оправдали.

Источник: korrespondent.net