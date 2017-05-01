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05. 01. 2017

WikiLeaks обещает $30 000 за данные об уничтожении документов в Белом доме

 
WikiLeaks увеличил вознаграждение за информацию о пропаже важных документов в администрации президента Барака Обамы до 30 тысяч долларов. Об этом сообщается в Twitter интернет-портала.
 
"Мы увеличили вознаграждение до 30 тысяч долларов за арест или раскрытие представителей администрации Обамы, уничтожающих важные записи, за счет предложенной благотворительной помощи", − написано в микроблоге портала.
 

We increased the reward for the arrest or exposure of Obama admin officials destroying info to $30,000, thanks to a donor stepping forward.

— WikiLeaks (@wikileaks) 4 января 2017 г.
 
Ранее WikiLeaks предложил вознаграждение в 20 тысяч долларов за информацию об уничтожении важной информации уходящей администрацией Белого дома.
 
Под призывом портал опубликовал внутреннее письмо из Национального архива США от 2009 года, в котором указывается, что пропал жесткий диск на два терабайта с электронной информацией аппарата Билла Клинтона. 
 
WikiLeaks опубликовала часть переписки Барака Обамы

Источник: korrespondent.net

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