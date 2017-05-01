Лента RSS
Подписаться на ленту
05 января 2017, четверг, 05:13
-9°C
Завтра -20°C
-9°C
Завтра -20°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,05
05. 01. 2017

Бездомному в Британии бросили монету стоимостью $12 тысяч

 
В Великобритании в городе Эксетер неизвестный бросил бездомному коллекционные 50 пенсов, стоимость которых составляет примерно 10 тысяч фунтов (около 12 тысяч долларов), сообщает Metro.
 
Получив необычную монету, мужчина обратился к полицейским с просьбой узнать, сколько она может стоить.
 
Правоохранители выяснили в интернете, что бездомный стал обладателем коллекционной монеты, выпущенной в апреле 2016 года в честь 150-летия известной детской писательницы Беатрис Поттер.
 
На семиугольных монетах изображены персонажи сказок Поттер − кролик Питер, бельчонок Джонни и другие.
 
На момент выпуска каждый набор, состоявший из нескольких 50-пенсовиков, стоил 55 фунтов (около 60 долларов). Однако наборы разошлись за восемь дней, и тогда монеты начали продавать на интернет-аукционах за тысячи фунтов.
 
Про планы бездомного касательно находки пока не известно.
 
Ранее сообщалось, что на 14-ом чемпионате мира по футболу для бездомных, прошедшем в Шотландии, победу одержала Мексика.
 
В Финляндии начали эксперимент с соцобеспечением бездомных

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Ваша дочь, только что согласилась стать моей женой.
- Сам виноват, нечего было ходить сюда каждый вечер!

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

Вы где на Новый Год?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.