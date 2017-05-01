Бездомному в Британии бросили монету стоимостью $12 тысяч

В Великобритании в городе Эксетер неизвестный бросил бездомному коллекционные 50 пенсов, стоимость которых составляет примерно 10 тысяч фунтов (около 12 тысяч долларов), сообщает Metro.

Получив необычную монету, мужчина обратился к полицейским с просьбой узнать, сколько она может стоить.

Правоохранители выяснили в интернете, что бездомный стал обладателем коллекционной монеты, выпущенной в апреле 2016 года в честь 150-летия известной детской писательницы Беатрис Поттер.

На семиугольных монетах изображены персонажи сказок Поттер − кролик Питер, бельчонок Джонни и другие.

На момент выпуска каждый набор, состоявший из нескольких 50-пенсовиков, стоил 55 фунтов (около 60 долларов). Однако наборы разошлись за восемь дней, и тогда монеты начали продавать на интернет-аукционах за тысячи фунтов.

Про планы бездомного касательно находки пока не известно.

Ранее сообщалось, что на 14-ом чемпионате мира по футболу для бездомных, прошедшем в Шотландии, победу одержала Мексика.