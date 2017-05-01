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05. 01. 2017

Трамп сократит численность спецслужб США - СМИ

 
Избранный президент США Дональд Трамп намерен сократить численность спецслужб США, в том числе ЦРУ и Офис директора национальной разведки, сообщает The Wall Street Journal.
 
"На взгляд команды Трампа разведывательный мир становится совершенно политизированым. Они все должны "похудеть". Цель будет заключаться в том, чтобы реструктурировать их и то, как они взаимодействуют", − отметил источник издания.
 
Он подчеркнул, что избранный президент планирует сократить численность центрального аппарата ЦРУ и одновременно увеличить численность сотрудников этого управления "на местах" по всему миру.
 
В разработке планов изменений участвует бывший глава управления разведки Пентагона генерал Майкл Флинн, который займет в администрации Трампа должность советника по национальной безопасности, а также республиканец Майк Помпео, которого избранный президент хочет назначить главой ЦРУ.
 
Как сообщал Корреспондент.net, Трамп заявил, что хочет получить информацию о кибератаках от спецслужб, чтобы оценить адекватность санкций администрации Обамы.
 
Позже представитель избранного президента заявил, что разведка пока не убедила Трампа, что российские хакеры вмешивались в выборы президента.
 
Также Трамп скептически отнесся к тому, что спецслужбы перенесли брифинг по поводу кибератак, якобы совершенных РФ.

Источник: korrespondent.net

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