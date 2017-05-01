Трамп сократит численность спецслужб США - СМИ

Избранный президент США Дональд Трамп намерен сократить численность спецслужб США, в том числе ЦРУ и Офис директора национальной разведки, сообщает The Wall Street Journal.

"На взгляд команды Трампа разведывательный мир становится совершенно политизированым. Они все должны "похудеть". Цель будет заключаться в том, чтобы реструктурировать их и то, как они взаимодействуют", − отметил источник издания.

Он подчеркнул, что избранный президент планирует сократить численность центрального аппарата ЦРУ и одновременно увеличить численность сотрудников этого управления "на местах" по всему миру.

В разработке планов изменений участвует бывший глава управления разведки Пентагона генерал Майкл Флинн, который займет в администрации Трампа должность советника по национальной безопасности, а также республиканец Майк Помпео, которого избранный президент хочет назначить главой ЦРУ.

Как сообщал Корреспондент.net , Трамп заявил, что хочет получить информацию о кибератаках от спецслужб, чтобы оценить адекватность санкций администрации Обамы.

Позже представитель избранного президента заявил, что разведка пока не убедила Трампа, что российские хакеры вмешивались в выборы президента.

Также Трамп скептически отнесся к тому, что спецслужбы перенесли брифинг по поводу кибератак, якобы совершенных РФ.

Источник: korrespondent.net