Лента RSS
Подписаться на ленту
05 января 2017, четверг, 06:42
-9°C
Завтра -20°C
-9°C
Завтра -20°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,05
05. 01. 2017

Маккейн: Кибератаки России в США − акт войны

 
Сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн заявил, что возможные кибератаки РФ на политические организации США, которые якобы повлияли на выборы президента, были "актом войны", сообщает DW.
 
"Если вы пытаетесь разрушить фундамент демократии, вы разрушаете нацию", − отметил Маккейн.
 
Он также уточнил, что не имеет в виду нечто вроде "ядерной атаки". 
 
"Я говорю о том, что атака на фундаментальную структуру нации... это является актом войны", − подчеркнул политик.
 
Как сообщал Корреспондент.net, Маккейн заявил, что США утратили роль мирового лидера при управлении Барака Обамы.
 
Сенатор также призвал избранного президента США Дональда Трампа признать вмешательство России в президентские выборы.
 
Доказательства кибератак РФ секретные − Белый дом

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Ваша дочь, только что согласилась стать моей женой.
- Сам виноват, нечего было ходить сюда каждый вечер!

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

Вы где на Новый Год?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.