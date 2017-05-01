Трамп выходит из строительного проекта в Грузии

Основная компания избранного президента США Дональда Трампа Trump Organization объявила о выходе из проекта в Грузии по строительству жилого комплекса Trump Tower в Батуми, передает Bloomberg.

В пресс-релизе грузинского партнера Silk Road и Trump Organization говорится, что строительство 47-этажной жилой башни, стоимость которой оценивалась в 250 миллионов долларов, продолжится без участия последней.

Издание назвало этот шаг "попыткой сгладить напряженность, вызванную обвинениями в том, что международный бизнесТрампа может вызвать конфликт интересов после того, как он займет Белый дом".

Напомним, в декабре также стало известно о решении Трампа отказаться от участия в проектах по жилищному строительству в Бразилии и Азербайджане.

Источник: korrespondent.net