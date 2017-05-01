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05. 01. 2017

Украина ожидает новый транш МВФ

 
В Кабмине ожидают, что размер 4-го транша кредита Международного валютного фонда (МВФ) по программе EFF, который Украина может получить уже в феврале, составит один миллиард долларов, сообщили Украинские новости со ссылкой на источник в правительстве.
 
Планируется, что средства пойдут в резервы Нацбанка.
 
Собеседник агентства подчеркнул, что если в ноябре обсуждали возможность выделения в рамках около 1,8 миллиарда долларов, то сейчас речь идет об 1 миллиарде долларов.
 
Окончательная сумма транша будет известна после встречи Президента Украины Петра Порошенко и главы МВФ Кристин Лагард во время Всемирного экономического форума в Давосе, который пройдет 17-20 января.
 
Как сообщал Корреспондент.net, глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что ожидает 4-й транш МВФ в январе-феврале.
 
Среди основных требований для получения транша было принятие государственного бюджета на 2017 год и национализация ПриватБанка.

Источник: korrespondent.net

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