Украина ожидает новый транш МВФ

В Кабмине ожидают, что размер 4-го транша кредита Международного валютного фонда (МВФ) по программе EFF, который Украина может получить уже в феврале, составит один миллиард долларов, сообщили Украинские новости со ссылкой на источник в правительстве.

Планируется, что средства пойдут в резервы Нацбанка.

Собеседник агентства подчеркнул, что если в ноябре обсуждали возможность выделения в рамках около 1,8 миллиарда долларов, то сейчас речь идет об 1 миллиарде долларов.

Окончательная сумма транша будет известна после встречи Президента Украины Петра Порошенко и главы МВФ Кристин Лагард во время Всемирного экономического форума в Давосе, который пройдет 17-20 января.

Как сообщал Корреспондент.net , глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что ожидает 4-й транш МВФ в январе-феврале. Среди основных требований для получения транша было принятие государственного бюджета на 2017 год и национализация ПриватБанка.

Источник: korrespondent.net